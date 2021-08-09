2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? Lise kayıtları ne zaman 2021?Aşkın Tarifi 9. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 9. bölüm canlı izle"Dedem bana tecavüz etti" notunu bırakmıştı! O kıza ulaşıldıMahrem 9. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 9. bölüm canlı izleKoyunlarını otlatmaya çıkaran çoban gözlerine inanamadı! Ceset buldu!Emine Erdoğan kimdir? Emine Erdoğan eğitim durumu nedir? Emine Erdoğan ne mezunu?İkimizin Sırrı dizisinin Neva'sı Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?Whatsapp'ta o özelliği kullanırken iki kere düşünün! Siber güvenlik uzmanlarına göre tehlikeli olabilirNusret'in ortaklarıyla başı dertte! Birbirlerine girdiler! Mithat Erdem, Nusret Gökçe ve Ferit Şahenk'i hain ilan etti!Pendikspor'da önemli gelişme! Yönetim şirketleşme yetkisini aldı
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Koyunlarını otlatmaya çıkaran çoban gözlerine inanamadı! Ceset buldu!

Koyunlarını otlatmaya çıkaran çoban gözlerine inanamadı! Ceset buldu!

Bursa'da koyunlarını otlatmak için araziye götüren çoban, vücudunun yarısı hayvanlar tarafından yenilmiş erkek ceseti buldu!

Koyunlarını otlatmaya çıkaran çoban gözlerine inanamadı! Ceset buldu!

 Bursa'nın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olay içler ürpertti. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran çoban, ağacın altında vücudunun birçok yeri yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.

ceset.jpg

Olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildiren Salih Taran gözlerine inanamadı. Araziye gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulundu. Cesedi tesadüfen bulan çoban Salih Taran, ''Buraya 15 günde bir çıkıyorum. Bu sabah hayvanlarla birlikte aşağı doğru giderken, tesadüfen kanlar görünce irkildim. Sonra cesedi fark ettim" dedi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT