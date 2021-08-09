Koyunlarını otlatmaya çıkaran çoban gözlerine inanamadı! Ceset buldu!

Bursa'nın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olay içler ürpertti. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran çoban, ağacın altında vücudunun birçok yeri yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.

Olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildiren Salih Taran gözlerine inanamadı. Araziye gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulundu. Cesedi tesadüfen bulan çoban Salih Taran, ''Buraya 15 günde bir çıkıyorum. Bu sabah hayvanlarla birlikte aşağı doğru giderken, tesadüfen kanlar görünce irkildim. Sonra cesedi fark ettim" dedi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.