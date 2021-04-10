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  3. Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti.

Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti. Koyunlar kurulan çadırlara alınırken, koyun sahipleri de belediyeye teşekkür etti.

PORTATİF ÇADIRLAR BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde aşırı kar yağışıyla beraber koyunlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş'in durumu Kocasinan Belediyesine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Portatif çadırları bölgeye ulaştıran ekipler, besicilerin imdadına yetişerek, koyunları kurtardı. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan besiciler, belediyeye teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

Koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldılar! Koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti

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