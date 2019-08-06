Koza İpek Holding davasında yeni gelişme!

Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Koza İpek Holding davasında savcı, Kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını da talep etti.

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