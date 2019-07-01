Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri kozalaklardan yaptıkları süs eşyalarını satarak okul bütçesine katkıda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında hayata geçirdiği "Öğretmenler odası, huzur adası" projesi sayesinde okuldaki öğretmenler arasında kurum kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Seyhan Selağzı, "Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu kapsamımda hayata geçirdiği proje sayesinde okuldaki boş zamanlarını süs eşyası yaparak geçiren öğretmenlerimiz hem motive oluyor hem de kendini mutlu hissederek bunu öğrencilere ve eğitime yansıtıyor" dedi.

Selağzı, bu projenin okullarındaki öğretmenler arasında bir kurum kültürü oluşturduğunu da belirterek, "Okulumuzdaki 35 öğretmen arkadaşım, boş zamanlarını öğretmenler odasında kozalaktan süs eşyaları, kanaviçeden lavanta keseleri ve taş boyamadan bebekler yapıyor. Yapılan bu süs eşyaları sergide satılarak geliri okulumuza kalıyor" diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Selağzı, bu projenin kesintiye uğramadan devam edeceğini, uygun şartları sağladıkları zaman öğrencilere de tasarım-beceri atölyeleri açacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA