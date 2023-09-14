Kozan Belediyesi Festival çalışmalarına başladı

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bu yıl 2. kez düzenlenecek olan "Kozan Nar, Narenciye, Hurma Festivali'nin" hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivale dair yaptığı açıklamada, konserlerle dolu üç günlük bir etkinlik olacağını söyledi. Özgan, festivalin Kozan'ın tarih ve kültürünü zengin bir şekilde yansıttığını ve bu yıl da katılımcıları unutulmaz anlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Festivalin daha önceki yıl da olduğu gibi, bu yıl da hem yerel halkı hem de çevre illerden gelen misafirleri bir araya getireceği ve farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler sunacağı vurgulayan Özgan, konserler, geleneksel lezzetlerin sunulduğu stantlar, el sanatları sergileri ve tarihi mekanların gezilmesi gibi etkinliklerinde yer alacağını dile getirdi. .

Vatandaşları festivale davet eden Özgan, tarih ve kültürle iç içe, eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşamaları için festivale katılmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)