Kozan Belediyespor - Gebzespor: 1-0
TFF 3. Lig 1. Grup maçında Kozan Belediyespor, evinde ağırladığı Gebzespor'u Furkan Karabatak'in 55'inci dakikada attığı golle 1-0 yendi.
STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Harun Toplar (xxx) Metin Cebeci (xxx) Sezgin Şahbaz (xxx)
KOZAN BELEDİYESPOR : Yunus Emre(xx), Ethem(xx), Sertaç(xxx), K.Mert(xx), Atakan(xxx), Ahmet(xx) (Dk.79 Savaş (x), Serhat(xx), Tuncay(xxx), Yasin(xxx)(Dk. 89 Serkan (?), Görkem(x)(Dk. 46 Furkan(xxx), Mehmet(xxx)
GEBZESPOR: Alptekin(x), İslam(x), Abdulsamet(xx), Ferhat(xx), Yusuf(x), Oktay(xx), Kemal(x) (Dk. 70 Saruhan(x), Mustafa(xxx) (Dk.87 Erkam(?), Oğuz(x), Sırat(xx), Serhat(x) (Dk70 Şefik (x)
SARI KARTLAR: Dk. 45+2 İslam, Dk. 62 Mustafa (Gebzespor)
Dk68 İ.Ethem (Kozan)
KIRMIZI KART:Dk. 75 İslam (İkinci sarıdan)
GOL: Dk. 55 Furkan
TFF 3. Lig 1. Grup maçında Kozan Belediyespor, evinde ağırladığı Gebzespor'u Furkan Karabatak'in 55'inci dakikada attığı golle 1-0 yendi.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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