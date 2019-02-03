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  3. Kozan Belediyespor - Nazilli Belediyespor :0-0

Kozan Belediyespor - Nazilli Belediyespor :0-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kozan Belediyespor, evinde misafir ettiği Nazilli Belediyespor ile 0 - 0 berabere kaldı.

Kozan Belediyespor - Nazilli Belediyespor :0-0

Stad İsmet Atlı

Hakemler: Ozan Ergün (xxx), Mustafa Çevik (xxx), Uğur Aydoğdu (xxx)

KOZAN BELEDİYESPOR : Yunus(xxx) İbrahim (xx) Fikret (xx) Ahmet (xx) Savaş (xx)dk 86 Ahmet Güney (?) Yasin (xx) Atakan (xx) Serhat (xx) Furkan (xx) Mehmet (x)( Görkem dk. 59 (xx) yerine (dk 90+4 Kemal (?) Kadir (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Polat (xx) Görkem (x)dk62 Sercan (x) Mazlum (xx) dk 65 Zafer (x) Merter (xxx) Buğra (xx) dk 75 İlyas (x) said (xx) Temel (xx) Burak (xx) Onur (xx) Mert (xx)

SARI KARTLAR: Furkan 45+1, Fikret (86) Kozan Belediyespor; Buğra (68), Onur (90) Nazilli Belediyespor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kozan Belediyespor, evinde misafir ettiği Nazilli Belediyespor ile 0 - 0 berabere kaldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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