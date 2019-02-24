Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1
TFF 3. Lig'in 1 Grup 23'üncü hafta maçında Kozan Belediyespor, evinde konuk ettiği Tire 1922 Spor'la 1-1 berabere kaldı.
STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Batuhan Bayar(xx), Berkay Salman (xx), Alican Uz (xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx), İbrahim(x), Fikret (xxx), Tuncay (xx), Savaş (x) 79. Dk Ahmet (xx), Yasin (xx), Atakan (xx) dk. 75 Kemal (x), Serhat (xx), Furkan (xx) 58.dk Volkan (xx), Mehmet (xx), Kadir (xx)
TİRE 1922 SPOR : Fatih (xx), Semih (x), Nihat (xx), Cemal (x) 70. Dk Mümin (xx), Gökhan (xxx), Sergen (xx) 55. Dk Bertug (xx), Hüseyin (xx), Hasan (x), Emrah (xx), Furkan (xxx)80.dk yunus (x), Tugay (xx)
GOLLER 1. Dk Gökhan (Tire 1922), 88.Dk Yasin (p) (Kozan Belediyespor)
SARI KARTLAR: Semih, Hasan, Tugay (Tire 1922), Fikret, Volkan, Serhat
KIRMIZI KART: Hasan
TFF 3. Lig'in 1 Grup 23'üncü hafta maçında Kozan Belediyespor, evinde konuk ettiği Tire 1922 Spor'la 1-1 berabere kaldı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.