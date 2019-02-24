İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1

Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1

TFF 3. Lig'in 1 Grup 23'üncü hafta maçında Kozan Belediyespor, evinde konuk ettiği Tire 1922 Spor'la 1-1 berabere kaldı.

Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1

STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Batuhan Bayar(xx), Berkay Salman (xx), Alican Uz (xx)

KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx), İbrahim(x), Fikret (xxx), Tuncay (xx), Savaş (x) 79. Dk Ahmet (xx), Yasin (xx), Atakan (xx) dk. 75 Kemal (x), Serhat (xx), Furkan (xx) 58.dk Volkan (xx), Mehmet (xx), Kadir (xx)

TİRE 1922 SPOR : Fatih (xx), Semih (x), Nihat (xx), Cemal (x) 70. Dk Mümin (xx), Gökhan (xxx), Sergen (xx) 55. Dk Bertug (xx), Hüseyin (xx), Hasan (x), Emrah (xx), Furkan (xxx)80.dk yunus (x), Tugay (xx)

GOLLER 1. Dk Gökhan (Tire 1922), 88.Dk Yasin (p) (Kozan Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Hasan, Tugay (Tire 1922), Fikret, Volkan, Serhat

KIRMIZI KART: Hasan

TFF 3. Lig'in 1 Grup 23'üncü hafta maçında Kozan Belediyespor, evinde konuk ettiği Tire 1922 Spor'la 1-1 berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.