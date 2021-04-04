Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Kozan Spor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Kozan Spor sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kozan Spor - Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi. Kozan Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Kozan Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri

Murat Türkoğlu(hakem), Volkan Kaan Topal(1. Yardımcı Hakem), Akın Karabacak(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Yıldırım(dördüncü Hakem)

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 6. Oğuzhan Gençer, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 47. Ahmet Çelik, 67. İbrahim Burak Doğan, 98. Hakan Can Çimen



Yedekler

66. Toprak Uçar, 11. Enez Türker, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 27. Erdal Kaya, 46. Ebubekir Berke Tambay, 90. Mehmet Ali Can



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Goller

Ahmet Çelik,12.dk (f), Muzaffer Özcanlı,63.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Canpolat Çelik 83.dk, Sarı Kart Oğuzhan Gençer 68.dk



Oyundan Çıkanlar

Oğuzhan Gençer 69.dk, Mehmet Berkant Yaylan 43.dk, İbrahim Burak Doğan 43.dk, Erdal Kaya 75.dk



Oyuna Girenler

Yiğit Gümüş 69.dk, Mehmet Ali Can 43.dk, Erdal Kaya 43.dk, Yiğit Kadıoğlu 75.dk

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11

12. Türker Dırdıroğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 17. Ahmet Teker, 6. Fatih Gürden, 28. Serkan Yıldız, 77. İlyas Ekiz, 67. Salim Uzun, 96. Mehmet Küçükdurmuş



Yedekler

34. Cihat Herdili, 23. Beytullah Ayduvan, 11. Fuat Bavuk, 8. Okan Saraçoğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 66. Osman Paşa Zorlu, 99. Sami Can Özkan



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca



Goller

Ahmet Teker,14.dk (f), Ahmet Teker,32.dk (f), Cafercan Aksu,90+1.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Cafercan Aksu 57.dk, Sarı Kart İlyas Ekiz 58.dk, Sarı Kart Selim Şahin 80.dk, Sarı Kart Fatih Gürden 12.dk



Oyundan Çıkanlar

Cafercan Aksu 90+4.dk, Salim Uzun 67.dk, Ahmet Teker 90+4.dk, Fatih Gürden 67.dk



Oyuna Girenler

Okan Saraçoğlu 90+4.dk, Fuat Bavuk 67.dk, Beytullah Ayduvan 90+4.dk, Sami Can Özkan 67.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

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