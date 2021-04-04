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Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Kozan Spor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Kozan Spor sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kozan Spor - Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.

Kozan Spor  Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Kozan Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Volkan Kaan Topal(1. Yardımcı Hakem), Akın Karabacak(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Yıldırım(dördüncü Hakem)

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 6. Oğuzhan Gençer, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 47. Ahmet Çelik, 67. İbrahim Burak Doğan, 98. Hakan Can Çimen

Yedekler
66. Toprak Uçar, 11. Enez Türker, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 27. Erdal Kaya, 46. Ebubekir Berke Tambay, 90. Mehmet Ali Can

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Goller
Ahmet Çelik,12.dk (f), Muzaffer Özcanlı,63.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Canpolat Çelik 83.dk, Sarı Kart Oğuzhan Gençer 68.dk

Oyundan Çıkanlar
Oğuzhan Gençer 69.dk, Mehmet Berkant Yaylan 43.dk, İbrahim Burak Doğan 43.dk, Erdal Kaya 75.dk

Oyuna Girenler
Yiğit Gümüş 69.dk, Mehmet Ali Can 43.dk, Erdal Kaya 43.dk, Yiğit Kadıoğlu 75.dk

DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 SPORDila Gıda Adıyaman 1954 Spor

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11
12. Türker Dırdıroğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 17. Ahmet Teker, 6. Fatih Gürden, 28. Serkan Yıldız, 77. İlyas Ekiz, 67. Salim Uzun, 96. Mehmet Küçükdurmuş

Yedekler
34. Cihat Herdili, 23. Beytullah Ayduvan, 11. Fuat Bavuk, 8. Okan Saraçoğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 66. Osman Paşa Zorlu, 99. Sami Can Özkan

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca

Goller
Ahmet Teker,14.dk (f), Ahmet Teker,32.dk (f), Cafercan Aksu,90+1.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Cafercan Aksu 57.dk, Sarı Kart İlyas Ekiz 58.dk, Sarı Kart Selim Şahin 80.dk, Sarı Kart Fatih Gürden 12.dk

Oyundan Çıkanlar
Cafercan Aksu 90+4.dk, Salim Uzun 67.dk, Ahmet Teker 90+4.dk, Fatih Gürden 67.dk

Oyuna Girenler
Okan Saraçoğlu 90+4.dk, Fuat Bavuk 67.dk, Beytullah Ayduvan 90+4.dk, Sami Can Özkan 67.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.0021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.0021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.0021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
01.04.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.0021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.00211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.0021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.002168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
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