Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kozan Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Kozan Spor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Kozan Spor sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kozan Spor - Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.
Kozan Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Kozan Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Volkan Kaan Topal(1. Yardımcı Hakem), Akın Karabacak(2. Yardımcı Hakem), Halil İbrahim Yıldırım(dördüncü Hakem)
Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 6. Oğuzhan Gençer, 9. Muzaffer Özcanlı, 12. Canpolat Çelik, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 47. Ahmet Çelik, 67. İbrahim Burak Doğan, 98. Hakan Can Çimen
Yedekler
66. Toprak Uçar, 11. Enez Türker, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 27. Erdal Kaya, 46. Ebubekir Berke Tambay, 90. Mehmet Ali Can
Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
Goller
Ahmet Çelik,12.dk (f), Muzaffer Özcanlı,63.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Canpolat Çelik 83.dk, Sarı Kart Oğuzhan Gençer 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Oğuzhan Gençer 69.dk, Mehmet Berkant Yaylan 43.dk, İbrahim Burak Doğan 43.dk, Erdal Kaya 75.dk
Oyuna Girenler
Yiğit Gümüş 69.dk, Mehmet Ali Can 43.dk, Erdal Kaya 43.dk, Yiğit Kadıoğlu 75.dk
Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11
12. Türker Dırdıroğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 17. Ahmet Teker, 6. Fatih Gürden, 28. Serkan Yıldız, 77. İlyas Ekiz, 67. Salim Uzun, 96. Mehmet Küçükdurmuş
Yedekler
34. Cihat Herdili, 23. Beytullah Ayduvan, 11. Fuat Bavuk, 8. Okan Saraçoğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 66. Osman Paşa Zorlu, 99. Sami Can Özkan
Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca
Goller
Ahmet Teker,14.dk (f), Ahmet Teker,32.dk (f), Cafercan Aksu,90+1.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Cafercan Aksu 57.dk, Sarı Kart İlyas Ekiz 58.dk, Sarı Kart Selim Şahin 80.dk, Sarı Kart Fatih Gürden 12.dk
Oyundan Çıkanlar
Cafercan Aksu 90+4.dk, Salim Uzun 67.dk, Ahmet Teker 90+4.dk, Fatih Gürden 67.dk
Oyuna Girenler
Okan Saraçoğlu 90+4.dk, Fuat Bavuk 67.dk, Beytullah Ayduvan 90+4.dk, Sami Can Özkan 67.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.0021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.0021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.0021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor
|01.04.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.0021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.0021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.0021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor