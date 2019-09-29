Kozan Spor FK - Fatsa Belediyespor: 1-1

STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Can Cengiz (x) Şafak Nalbantoğlu (xx) Erdem Değirmenci (x)

KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xx) - Selçuk (xx) (Dk. 62 Rıza xx), Fatih (x) Yaşar (x) (Dk.49 Mehmet x) Onur Güney (xx) Kadir Mert (xx) Uğurcan (xx) Bekircan (xxx) Tahir (xx) Rıdvan (xx) (Dk. 85 Emre (?) İlhan (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx)- Ergin (x) Rıdvan (x), Onur (x) (Dk.70 İsmail (x) Muhammet (x) Fatih (x) Alparslan (x) (Dk.42 Mehmet Seçme x), Mehmet (x) Oktay (x) (Dk. 83 Abdullah ?), Şefik (xx) Recep (x)

GOLLER: Dk.80 Bekircan (Kozanspor FK) - Dk. 90+6 Şefik (Fatsa Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bekircan, Onur Güney (Kozanspor FK), Oktay, Ergin (Fatsa Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 80'incı dakikada Bekircan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fatsa Belediyespor, 90+6'ncı dakikada Şefik'in attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kozanspor sahasında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA