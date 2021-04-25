Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kozan Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Kozan Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kozan Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Kozan Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Kozan Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri

Alpaslan Şen(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Emre Can Furuncu(dördüncü Hakem)

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 47. Ahmet Çelik, 45. İlkay Gül, 98. Hakan Can Çimen, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 12. Canpolat Çelik, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 27. Erdal Kaya, 9. Muzaffer Özcanlı



Yedekler

66. Toprak Uçar, 67. İbrahim Burak Doğan, 6. Oğuzhan Gençer, 8. Özcan Atalay, 46. Ebubekir Berke Tambay, 90. Mehmet Ali Can, 3. Mehmet Berkant Yaylan



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı



Yedekler

90. Fehmi Karakeçili, 2. Taner Kahriman, 4. İbrahim Yıldırım, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 20. Emirhan Korkmaz



Teknik Sorumlu

Bedih Şahapoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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