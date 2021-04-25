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Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kozan Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Kozan Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kozan Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Kozan Spor  Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Kozan Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri
Alpaslan Şen(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Emre Can Furuncu(dördüncü Hakem)

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 47. Ahmet Çelik, 45. İlkay Gül, 98. Hakan Can Çimen, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 12. Canpolat Çelik, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 27. Erdal Kaya, 9. Muzaffer Özcanlı

Yedekler
66. Toprak Uçar, 67. İbrahim Burak Doğan, 6. Oğuzhan Gençer, 8. Özcan Atalay, 46. Ebubekir Berke Tambay, 90. Mehmet Ali Can, 3. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı

Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 2. Taner Kahriman, 4. İbrahim Yıldırım, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 20. Emirhan Korkmaz

Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
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