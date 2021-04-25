Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kozan Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kozan Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Kozan Spor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kozan Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.
Kozan Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İsmet Atlı Stadı - Adana - Kozan
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Kozan Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri
Alpaslan Şen(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Emre Can Furuncu(dördüncü Hakem)
Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 47. Ahmet Çelik, 45. İlkay Gül, 98. Hakan Can Çimen, 19. Sirac Susancak, 37. Mustafa Çay, 12. Canpolat Çelik, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 27. Erdal Kaya, 9. Muzaffer Özcanlı
Yedekler
66. Toprak Uçar, 67. İbrahim Burak Doğan, 6. Oğuzhan Gençer, 8. Özcan Atalay, 46. Ebubekir Berke Tambay, 90. Mehmet Ali Can, 3. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
19. Ebubekir Elihoş, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 23. Haydar Deniz, 35. Mert Efe Çölbeyi, 50. Hakan Albayrak, 58. Mehmet Demirözü, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı
Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 2. Taner Kahriman, 4. İbrahim Yıldırım, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 20. Emirhan Korkmaz
Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.