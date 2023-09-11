Kozan’da 2023-2024 Eğitim-Öpretim yılı başladı

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Kozan Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyarak şükranlarını sundu.

Törene Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri de katıldı.

Keleş yaptığı açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize, Kozan'ımıza, ülkemize ve insanlığa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazasız, belasız, vukuatsız, doğal afetlerden uzak, sağlıklı, huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Keleş, "Bu yıl Kozan'da yaklaşık 30 bin öğrenci eğitim öğretime başlarken, öğretmenler ve idareciler de toplamda 2 bin 750 kişi ile bu önemli göreve başladı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yüce Rabb'imden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin heyecanla beklediği İlköğretim Haftası etkinlikleri ise Çarşamba günü 10.00'da 60. Yıl İlkokulu'nda gerçekleşecek. Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Kozan'da eğitim sevdalıları coşkuyla yeni bir öğrenme yolculuğuna adım attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)