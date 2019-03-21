Kozan’da “Adalet Ormanı” fidan dikim etkinliği

Adana'nın Kozan İlçesinde Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Organize Sanayi Bölgesinde Adalet Ormanı fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, Kozan Adliyesi Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Orman İşletme Müdürü, Kozan Organize Sanayi Bölge Müdürü ve diğer kurum amirleri ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve kamu hizmeti cezası alan yükümlüler ile açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler tarafından 300 adet fidan toprakla buluşturuldu.

İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil ise yaptığı konuşmada Türk Ceza İnfaz Sistemindeki temel amacın hükümlülerin toplumla barışık, sorumluluk duygusuna sahip, çevreye ve doğaya karşı duyarlı, üretken ve sağlıklı bireyler olmasını sağlamak olduğunu, Kozan'da kamu hizmeti ile 2017-2018 yıllarında 2000 fidan dikildiğini, 2019 yılında Adalet Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle, tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" ile tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarının himayelerinde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlükleri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Personel Eğitim Merkezleri tarafından ayrı ayrı Adalet Ormanları oluşturulacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik katılımcılar tarafından gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA