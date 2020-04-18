Kozan'da çiftçiler çalışmaya devam etti

ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, portakal bahçelerinde çalışmalara devam etti.

İlçedeki Tufanlı Mahallesi'nde geçen hafta dikilen portakal fidanları ilaçlandı. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler bahçeleri suladı. Varsaklar Mahallesi'nde ise fıstık ekimine hazırlanan tarlalarda gübreleme yapıldı. Üretimin devam etmesinden dolayı memnun olduklarını belirten çiftçi Selahattin Ulu, ülke ekonomisi için üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Koronavirüs bizi durduramaz" dedi.

Çiftçi Zafer Karaömerlioğlu da "Üretimin devam etmesi içi çalışıyoruz. Bu ortamda fırsatçılara yer vermemek için üretime devam ediyoruz. Hükümetimiz sokağa çıkma yasağı olduğu gün çiftçilere izin verdi. Bizler de hükümetimizin bu çabasını boşa çıkarmamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Fıstık ekimi için gübreleme yapan Soner Çoraklı ise, "Fıstık ekiminin yanında narenciye bahçelerimiz de var. Mısır, buğday ekiyoruz. Devletimiz ve milletimiz için her şeyi yapıyoruz. Üretim, üretim, üretim" şeklinde konuştu.

Çiftçi Abdurahman Bursal da "Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, toprak, üretim, millet ve bizler için üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA