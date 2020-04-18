Kozan'da evleri lağım suyu ile dolan vatandaşlar: Koronadan değil, koleradan öleceğiz

ADANA'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 1,5 aydır tıkalı olan kanalizasyon borusundan taşan lağım suları, evlerin bodrum katları ile bahçelere doldu. Mahalle sakinleri, "'Koronadan değil koleradan öleceğiz" diyerek, tepki gösterdi.

Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta bulunan kanalizasyon borusu 1,5 ay önce tıkandı. Taşan lağım suları, Şıh Efendi Bulvarı ve Tanrıverdi Sokak'taki evlerin bodrum katları ile bahçelerine doldu. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, bazıları duruma tepki göstererek yetkililerin bir an önce çalışma başlatmasını istedi.

KALICI ÇÖZÜM BULUNMADI

Mahalle sakinlerinden İsmet Saygılı, "Burası yaklaşık 1,5- 2 aydır bu şekilde su altında. ASKİ'ye telefon açtık, gelip baktılar, "burası özel mülkiyet, çekemeyiz" dediler. 25 Mart'ta kaymakamlığa dilekçe yazdık, Sağlık Müdürlüğü'nden ekip geldi. Rapor tuttular, tıklalı yerin derhal açılması gerektiğini söylediler. ASKİ çalışanları gelip tıkalı yeri çekip, gittiler. Ancak sorun kalıcı olarak çözülmedi" dedi.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Lağım kokusu nedeniyle bazı vatandaşların evlerini terk ettiğini dile getiren Saygılı, "Bu durum koronavirüsten bin defa daha tehlikeli. Buradaki bazı aileler evlerini terk etti. Ne yapacak bu millet? Kim nereye gidecek belli değil. Kapıyı pencereyi açamıyoruz, kokudan durulmuyor. Evlerin bodrumları lağım suyu ile doluyor. Yağmur suyu ile birlikte lağım suyu simsiyah akıyor. Kokudan duramıyoruz" diye konuştu.

'KOLERADAN ÖLECEĞİZ'

Mahalle sakinlerinden Selehattin Korkut da kolera hastalığına yakalanacakları korkusu taşıdıklarını belirterek, "Bu konudan oldukça muzdaribiz. Koronadan ölmezsek, koleradan öleceğiz heralde. Bütün apartmanların bodrum katları su dolu şimdi. Toprağın yumuşak olmasından kaynaklı" dedi.

Kaynak: DHA