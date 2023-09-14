Kozan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

60. Yıl Şehit Mustafa Akar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kozan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

60. Yıl Şehit Mustafa Akar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler, ilköğretim haftasıyla ilgili şiirlerle programa renk kattı. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşma ise Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş tarafından gerçekleştirildi.

Gazi Keleş, yaptığı konuşmada, "Yeni eğitim öğretim yılımızın başlamasının heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kozan, 29,580 öğrenci ve 2,590 eğitim çalışanıyla büyük bir eğitim ailesine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da 3,435 öğrenciyi 272 taşıma aracıyla eğitim hizmetine ulaştıracağız. Eğitim, milletimizin geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Öğrencilere hitap eden Keleş, onları eğitimin ışığında aydın bir geleceğe hazırladıklarını belirtti. Öğretmenlere de teşekkür ederek, fedakarca çalışmalarını takdir etti .Eğitim ve öğretim yılının açılışında, öğrenciler tarafından folklor gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Ayrıca Kozan Kaymakamlığı, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile düzenlenen spor yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe Kozan Kaymakamı, okulun adını taşıyan Şehit Mustafa Akar'ın annesi Melahat Akar ile yakından ilgilenerek, öğrencilere ve öğretmenlere başarılı etkinlikleri için teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Kozan Belediye Başkan Vekili Faruk Sönmez başta olmak üzere; veliler, öğrenciler, kurum müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci etkinliğe katıldı.

Kozan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

Kozan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

Kozan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

Kozan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!