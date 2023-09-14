Kozan’da İlköğretim Haftası Kutlandı

60. Yıl Şehit Mustafa Akar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler, ilköğretim haftasıyla ilgili şiirlerle programa renk kattı. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşma ise Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş tarafından gerçekleştirildi.

Gazi Keleş, yaptığı konuşmada, "Yeni eğitim öğretim yılımızın başlamasının heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kozan, 29,580 öğrenci ve 2,590 eğitim çalışanıyla büyük bir eğitim ailesine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da 3,435 öğrenciyi 272 taşıma aracıyla eğitim hizmetine ulaştıracağız. Eğitim, milletimizin geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Öğrencilere hitap eden Keleş, onları eğitimin ışığında aydın bir geleceğe hazırladıklarını belirtti. Öğretmenlere de teşekkür ederek, fedakarca çalışmalarını takdir etti .Eğitim ve öğretim yılının açılışında, öğrenciler tarafından folklor gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Ayrıca Kozan Kaymakamlığı, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile düzenlenen spor yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe Kozan Kaymakamı, okulun adını taşıyan Şehit Mustafa Akar'ın annesi Melahat Akar ile yakından ilgilenerek, öğrencilere ve öğretmenlere başarılı etkinlikleri için teşekkürlerini iletti.

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Etkinliğe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Kozan Belediye Başkan Vekili Faruk Sönmez başta olmak üzere; veliler, öğrenciler, kurum müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci etkinliğe katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)