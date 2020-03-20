İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kozan’da sağlıkçılara alkışlı ve darbukalı destek

Kozan’da sağlıkçılara alkışlı ve darbukalı destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı ile dün akşam başlatılan sağlıkçılara alkışlı desteğe Kozanlı vatandaşlar darbuka çalarak destek verdi.

Kozan’da sağlıkçılara alkışlı ve darbukalı destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı ile dün akşam başlatılan sağlıkçılara alkışlı desteğe Kozanlı vatandaşlar darbuka çalarak destek verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Kozanlı vatandaşlar saat 21.00'de balkonlara çıkarak destek verdi. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar saat 21.00'da balkonlarına çıktı. Bir vatandaşlar mahallelinin alkış ve ıslıklarına darbuka çalarak destek verdi. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı. Sağlık çalışanları Kozanlı vatandaşlar tarafından büyük destek görmeyi sürdürüyor.

Kozan’da sağlıkçılara alkışlı ve darbukalı destek

Kozan’da sağlıkçılara alkışlı ve darbukalı destek

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT