Kozan’daki okullarda hijyen uygulaması

Adana'nın Kozan ilçesinde okullarda öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için hijyen uygulaması yapıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada, ilçedeki okullardaki sıra, masa, tahta, dolap, kapı kolları, lavabolar ile okulda öğrencilerin elle temas ettiği her yerin dezenfekte edildiğini belirterek, "Temizlik işlemi hafta sonları ve eğitim dışı zamanlarda gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırıldı" dedi.

Gürçam hijyen uygulamalarıyla öğrencilerin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve eğitimde hedeflenen kaliteye ulaşılabilmesi adına bu ve benzer faaliyetler devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA