Kozan’dan Kilikya Ermeni Katolikosluğu'na tepki "Verecek bir karış toprağımız yok"

Tarihi manastırın ve arazilerin Ermenilere iadesi için Kilikya Ermeni Katolikosluğu tarafından 28 Mayıs 2015 tarihinde önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığına başvuruldu, daha sonra Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edildi. Kilikya Ermeni Katolikosluğu bu kez Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan manastırın tapusunun kendilerine verilmesi için Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tapu iptal ve tescil davası açtı.

"TÜRK MİLLETİNİN TARİHİNDE ZALİMLİK YOKTUR"

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını da "terbiyesizlik" olarak nitelendiren Başkan Özgan, "Türk milletinin tarihinde zalimlik ve soykırım yoktur" dedi. Ermenilerin kozan'daki arazilerin iadesi için dava açtıklarını hatırlatan Başkan Özgan, "1930'lardan sonra devlet hazineye geçmeden önce tebliğ ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise 6 ay süre veriyor. Bu sürede kimse başvurmamış. Yıllar geçiyor biri akıl veriyor dava açılıyor. Bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ben buna "hadi oradan" diyorum. Burası milletin emeği, kanı ile kazanılmış topraklar. Bir karış değil, bir damla toprak yok onlara. Hadi başka yerde arayın. Burası ebedi olarak bizim vatanımız. Çukurova kurtuluşunda ana aktör Kozanlı delegasyondur. Sivas kongresinde 3 delegemiz Mustafa Kemal Atatürk'e ulaşmıştır. Burada hiç kimseye verilecek bir karış toprak yoktur" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı