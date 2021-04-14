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  3. Kozanlı gençler ihtiyaç sahiplerini unutmadı: Kapı kapı dolaşıp pide dağıttılar

Kozanlı gençler ihtiyaç sahiplerini unutmadı: Kapı kapı dolaşıp pide dağıttılar

Türk Kızılayı'na bağlı gençler ile bir araya gelen Adana'nın Kozan İlçesinde Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Temsilciliği bünyesindeki gençler, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları Ramazan pidelerini ilçede kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kozanlı gençler ihtiyaç sahiplerini unutmadı: Kapı kapı dolaşıp pide dağıttılar

Türkiye Gençlik Vakfı Kozan İlçe Temsilciliği üyeleri, Türk Kızılayı üyeleri ile ilçede örnek bir davranışa imza attı. Kozanlı gençler, bir araya gelerek biriktirdikleri harçlıklar ile aldıkları 400 Ramazan pidesini kapı kapı dolaşarak ilçedeki 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Türkiye Gençlik Vakfı Kozan İlçe Temsilcisi Özgür Çoban, "Varsaklar mahallesinde 200 hanenin sofrasına misafir olduklarını ifade ederek " Ramazan ayının paylaşma ayı olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Ramazan boyunca TÜGVA, Kızılay ve Genç Kızılay'ımızla ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtacağız. İnşallah hemen hemen her gün başka bir mahallemizde pide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz kendi harçlıkları ile ilçemizde böyle bir örnek davranışa vesile oldu. Gençliğimizin iyilik hareketi sürecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kozanlı gençler ihtiyaç sahiplerini unutmadı: Kapı kapı dolaşıp pide dağıttılar

Kozanlı gençler ihtiyaç sahiplerini unutmadı: Kapı kapı dolaşıp pide dağıttılar

Kozanlı gençler ihtiyaç sahiplerini unutmadı: Kapı kapı dolaşıp pide dağıttılar

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