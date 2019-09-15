Kozanspor FK - Erbaaspor: 2-1
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 3'üncü hafta mücadelesinde Kozanspor FK evinde ağırladığı Erbaaspor'u 2-1 yenerek puanını 6'ya çıkarttı.
STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Suat Fidan (xxx), Emre Demir (xx)
KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xxx), Fatih (xxx), Emre Can (xxx), Yaşar (xxx), (Dk. 84 Siraç x) Onur Güney (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 82 Bekir Can x), Kadir (xxx), Uğurcan (xxxx), Rıdvan (xxxx), İlhan (xxx) (Dk. 74 Selçuk x)
ERBAASPOR: Taylan (xx), Murat (x) (Dk. 59 Aykut x), İsmail Bulut (xxx), Mehmet Tatlı (xx) İsmail Baydil (x), Gürkan (x) (Dk. 59 Aykut x) Yağız (x), Berat (x), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (x), Oğuzhan(x) (Dk. 70 Mükail x)
GOLLER: Dk. 2 Uğurcan, Dk. 56 Tahir (Kozanspor FK) - Dk. 75 İsmail Bulut (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Onur Güney, Furkan (Kozanspor FK) - Mehmet Tatlı (Erbaaspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 3'üncü hafta mücadelesinde Kozanspor FK evinde ağırladığı Erbaaspor'u 2-1 yenerek puanını 6'ya çıkarttı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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