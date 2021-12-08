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Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında her programda farklı bir lezzet ekranlara getiriliyor. Milyonlarca kişinin izlediği son programda Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin yapıldı. Peki, Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi!

Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi!

Bu akşam Masterchef programında yapılan Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi görenlerin iştahını kabarttı. İzleyiciler bu lezzeti tarifi kendi mutfaklarında yapmak istiyorlar. Bu bağlamda, Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi!

Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi!

KÖZ BİBERLİ PEYNİRLİ MUFFİN MALZEMELER

3 yumurta

220 gr un

200 ml süt

Tereyağı

1 su bardağı beyaz peynir

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

10 gr kabartma tozu

20 gr tuz

2 adet kırmızı kapya biber

Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi!

KÖZ BİBERLİ PEYNİRLİ MUFFİN NASIL YAPILIR?

Yumurta çırpılır, içerisine süt, sıvıyağ ve un eklenerek kıvam aldırılır.

Kıvam alan harca tuz, kabartma tozu eklenir.

Kırmızı kapya biberleri ocakta közlenir

Köz biberler küp küp doğranır. İçerisine ilave edilir.

Köz biber, didiklenmiş beyaz peynir ve kaşarlı harç muffin kaplarına doldurulur.

180 derece fırında 35 dakika kontrollü olarak pişirilir.

Afiyet olsun.

Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Közlenmiş Biberli Peynirli Muffin tarifi!

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