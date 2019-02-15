Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yazılım, kodlama kurslarıyla öğrenecek

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yazılım ve kodlama kurslarıyla eğitim görecek.

Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde BAKKA ve 8 ayrı hayırsever kurumun desteğiyle oluşturulan 2 mekatronik / endüstri 4.0 / STEM atölyesinde Şubat - Haziran 2019 döneminde, hafta içi her gün ve Cumartesi günleri tamamen ücretsiz kurslar yapılacak. BAKKA destekli proje 3 yıl devam etmek üzere planlandı. 1 Eylül 2018 - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında sürekli eğitim faaliyetleri olacak. Kurslarda, kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcı, masaüstü yayıncılık, plc, pnömatik, indesing gibi çeşitli kurslar ve seminerler talep edenlere verilecek. Eğitim çalışmalarına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, öğretmenler, teknisyenler, amatörler, kod öğrenmek isteyenler katılabilir. En az 5 kişi olduğunda kurs açılabilecektir. Kursların süresi içeriğe göre yarım gün, tam gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün olabilecek. Ek bilgi almak isteyenler Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bizzat başvurabilecek.

Kaynak: İHA