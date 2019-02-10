Kozluk Gençlikspor evinde kayıp

Batman 1. Amatör Ligi 2018-2019 sezonu 16. hafta karşılaşmasında evinde Özel İdare Gençlerbirliği takımını ağırlayan Kozluk Gençlikspor sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Kozluk Şehir Stadı'nda sağanak yağış altında başlayan karşılaşmayı yaklaşık 250 taraftar takip etti. Maçın ilk atağında ceza sahasına şişirilen uzun topta penaltı kazanan konuk takım Ömer Oğuz'un kullandığı penaltı atışı ile 1-0 öne geçti. Taraftarın tezahüratları ile maça ortak olmaya çalışan Kozluk Gençlikspor, aradığı beraberlik golünü 25. dakikada Mevlüt'ün ayağından buldu. Kümede kalma mücadelesi veren Kozluk Gençlikspor, kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi karşısında kazanmak için tüm riskleri alırken, 42. dakikada Özel İdare Gençlerbirliği takımı yakaladığı kontratakta Veysel ile durumu 2-1'e getirerek ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kozluk Gençlikspor üst üste yakaladığı pozisyonları harcadı. Etkili gelişen atakları savunmanın yerinde müdahaleleri ile savuşturmayı başaran Batman Özel İdare Gençlerbirliği takımı kontrataklarla farkı açmaya çalıştı. Maçı koparan golü 87 dakikada Roni'nin ayağından bulan Özel İdare Gençlerbirliği zorlu Kozluk deplasmanından üç puanla ayrılıp, puanını 33'e yükselterek lider Batman Güneşspor'u takibini sürdürdü.

Kozluk Gençlikspor ise 7 puanla 13. sırada kaldı.

Kaynak: İHA