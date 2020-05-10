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Kozluk’ta bir mezra karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk’ta bir mezra karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir mezra, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Ulaşlı köyüne bağlı Tomurcuk mezrasında karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Belirtilen bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kozluk’ta bir mezra karantinaya alındı

Kozluk’ta bir mezra karantinaya alındı

Kaynak: İHA




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