Kozmetik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kozmetik Teknikeri görev tanımı nedir, Kozmetik Teknikeri ne iş yapar, Kozmetik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kozmetik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kozmetik Teknikeri Tanımı;

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Kozmetik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Kozmetik Teknikeri Maaşları

Kozmetik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kozmetik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kozmetik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.11

Meslek Adı :

Kozmetik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kozmetik ürünlerin üretiminde, pazarlama, tanıtım ve satış alanlarında çalışan ara insan gücüdür. Görev ve İşlem Basamakları : Kozmetik Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak Kozmetik üretiminde kullanılan hammaddelerin tespitini yapar,

a) Kozmetik üretiminde kullanılan suyun mikrobiyolojik kontrollerini yapmak,

b) Ürünün renk, koku, görünüş testlerini yapmak,

c) Üretimde kullanılan alet ve malzemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ,

d) Kaliteyi düşürmeden maliyeti azaltmak için araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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