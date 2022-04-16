Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı görev tanımı nedir, Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı ne iş yapar, Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı Tanımı;

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Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı Maaşları

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.30

Meslek Adı :

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı; İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite gerekliliklerine uygun şekilde kozmetik ürünleri tanıtmak için uygulayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Eleman, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Ön hazırlık yapmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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