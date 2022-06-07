Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Salgın, pandemi olabilecek durum söz konusu değil, halen bizde görülmediYetişkinler de severek tüketmeli! Jelibon tüketmek sizi kendinize getirecek!Denizli Pamukkale'de şaşkınlık yaratan görüntü! Markette yarı çıplak şekilde alışveriş yaptı, polis harekete geçtiBeşiktaş ve Fenerbahçe'ye Van Gaal şoku! Wout Weghorst'un aklını çelmeye çalıştı, Türkiye gitmemesini önerdiFOX TV Yasak Elma 145. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeAhmet Özal, öz güven patlaması yaşadı, sosyal medyada alay konusu oldu! "Yüzde 25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz"TV8 Survivor All Star 126. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeSurvivor Meryem Kasap'ın eski halini unutun! Nişan fotoğraflarını paylaştı! Takipçileri gözlerine inanamadı! "Estetik nelere kadirsin"Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!Kardeşlerim sezon finali ne zaman, hangi bölüm? Kardeşlerim 3. sezon ne zaman başlıyor?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!

Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!

Cildin daha güzel görünmesini sağlamak için kullanılan kozmetik ürünlerinin içinde bulunan kimyasallar sadece cildi değil, sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallar cilt tarafından emilebilir, vücutta birikebilir ve iç organlara zarar verebilir.

Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!

Yapılan araştırmalarla birlikte kozmetik ürünlerin üretiminde fondöten maskara ve dudak ürünleri gibi makyaj ürünlerinde yüksek konsantrasyonlarda flor bulunduğu saptandı. Florün bu şekilde kozmetik ürünlerde kullanılması per- ve polifloroalkil maddeler adı verilen toksik kimyasalların oluğu anlamına geliyor. Cildi koşullandırmak ve pürüzsüzleştirmek veya ürün tutarlılığı ve dokusu için bu gibi kimyasallar kozmetik ürünlerinde oldukça yaygın kullanılıyor. 

Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!

Bu gibi kimyasalların vücudunda yer bulmasını istemeyen kişiler ürünleri alırken ürün içeriği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için kozmetik ürünlerde kullanılan bu zararlı kimyasalları bilmek faydalı olacaktır. 

Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!

Butillenmiş hidroksianisol (BHA) veya butillenmiş hidroksitoluen (BHT): BHA ve BHT, kozmetik preparatlarda antioksidan ve koruyucu olarak kullanılan kimyasal bileşenlerdir. 

Kömür katranı boyalar: Kömür katranı boyaları, eskiden kömür endüstrisinin yan ürünlerinden yapılan, ancak şimdi çoğunlukla petrolden yapılan saç boyalarıdır. Kullanılan bu kimyasallar alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. 

Dietanolamin veya DEA: Kremsi ve köpüksü etkisi olan bu kimyasal ekseriyetle şampuan, deterjan gibi ürünlerde kullanılır. 

Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!

 

Formaldehit ve Formaldehit salan koruyucular: Formalin ve metilen glikol olarak da bilinen formaldehit, saç düzleştirme ürünlerinde bulunabilir. Bakteri oluşumunu önlemek için formaldehit salan koruyucular da kullanılabilir. Formaldehit ve ilgili bileşenler için yapılan araştıırmalarda görülen reaksiyonlar arasında göz tahrişleri, hırıltılı solunum, baş ağrıları, boğaz ağrısı, mide bulantısı, deri döküntüleri ve tahriş yer alır. Daha yüksek seviyelerde veya uzun süre maruz kalmada ürünler kanser riski oluşturur. 

Parabenler: Kozmetikte koruyucu olarak kullanılan parabenler, cilt tahrişleri, endokrin bozulması ve üreme sistemine zarar verebilir. 

Triklosan:  Triklosan, bakteriyel kontaminasyonu önlemeye veya azaltmaya yardımcı olan bir bileşendir. Yapılan araştırmalarda bazı reçetesiz satılan sağlık bakım antiseptik ürünlerindeki triklosanın, yetersiz veri nedeniyle genel olarak güvenli ve etkili ollarak görülmediği söyleniyor. 

Kozmetik ürünü değil, kimya laboratuvarı! Ürünlerin içindekilere bir bakın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT