Kozmogoni ne demek, TDK'ya göre Kozmogoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kozmogoni ne demek? Kozmogoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kozmogoni kelimesi. Peki kozmogoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kozmogoni nedir, kozmogoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOZMOGONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kozmogoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kozmogoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kozmogoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evren doğumu

