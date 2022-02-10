Kozmonot ne demek, TDK'ya göre Kozmonot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kozmonot ne demek? Kozmonot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kozmonot kelimesi. Peki kozmonot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kozmonot nedir, kozmonot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOZMONOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kozmonot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kozmonot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kozmonot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzay adamı

