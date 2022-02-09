Kozmos ne demek, TDK'ya göre Kozmos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Araştırmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPünez ne demek, TDK'ya göre Pünez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Marka Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKarabina ne demek, TDK'ya göre Karabina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor ödül oyunu kim kazandı 8 Şubat 2022 Salı? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?Afyon Ruhu ne demek, TDK'ya göre Afyon Ruhu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İBB yine şaşırtmadı! Başladığı işi yarım bıraktı! Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olaya el attı!Pazarlamacı (Kuruyemiş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSait Uçar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kozmos ne demek, TDK'ya göre Kozmos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kozmos ne demek, TDK'ya göre Kozmos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kozmos kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kozmos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kozmos nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kozmos kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kozmos ne demek, TDK'ya göre Kozmos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kozmos ne demek? Kozmos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kozmos kelimesi. Peki kozmos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kozmos nedir, kozmos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KOZMOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kozmos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kozmos kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kozmos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evren

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT