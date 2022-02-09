Kozmos ne demek, TDK'ya göre Kozmos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kozmos ne demek? Kozmos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kozmos kelimesi. Peki kozmos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kozmos nedir, kozmos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOZMOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kozmos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kozmos kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kozmos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evren

