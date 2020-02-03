Kozuva: “İhracatın önündeki engelleri kaldıracağız”

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO), Başkurdistan Cumhuriyeti ziyaretinde uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Çerkezköy TSO Heyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti'ne düzenlenen iş gezisi kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla uluslararası iş birliklerini güçlendirdi. Programın birinci gününde Başkurdistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy TSO arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde bir konuşma Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Türkiyemiz, Başkurdistan'ın ihracat yaptığı ülke listesinde 8. sırada. Bu oranı hep birlikte ilk sıralara taşıyacağımıza inancımız tam. Bugün imzaladığımız bu iş birliği anlaşması Başkurdistan Cumhuriyeti'nin kalkınma için öncelikli sektörlerine fayda sağlayacak. Avantajlı coğrafi konumunuz, gelişmiş ulaşım altyapınız, istikrarlı ekonomik durumunuz bu topraklarda iş yapmak için elverişli bir ortam yaratıyor. Bugün burada amacımız, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yatırımlarını sizlerin topraklarına getirmek, sizleri de kendi topraklarımıza davet etmektir. Bizlere gösterdiğiniz misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, iş birliği anlaşmamızın bizlerin nazarında KOBİ'lerimizin birbirini tanımasına, mesafelerin kazanca dönüşmesine, kültürel bağımızın gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İmza törenin ardından düzenlenen B2B programında, Çerkezköy TSO Heyeti katılımcılarla sektörleri ile alakalı ticaret hacmimizi genişletecek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çerkezköy'e davet etti

Çerkezköy TSO Heyeti, Başkurdistan Legprom 2020 Forumu'nda düzenlenen hafif sanayi endüstrisinin dönüşümü ve yatırım teşvikleri konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, "Kalkınmanın en önemli anahtarının ihracattan geçtiği biliyor, bu gayeyle üyelerimizin yurt dışı bağlantılarına oldukça büyük önem veriyoruz. Bugün burada sizlerle bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğumu belirtiyor, yatırımcılarımızı son teknolojiyle donatılmış makinelerimizi, kalifiye iş gücümüzü ve en önemlisi ham maddemizi elde ettiğimiz bereketli topraklarımızı görmeye davet ediyorum" dedi.

İhracattaki engeller konuşuldu

Çerkezköy TSO Heyeti, Başkurdistan Cumhurbaşkanı Rayid Habirov ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Heyet, bölgede yatırım yapmak için taleplerini dile getirirken, özellikle Çerkezköy TSO üyesi iş insanlarının bölgeye vizesiz girişi ve ihracat önündeki engeller görüşüldü. Cumhurbaşkanı Habirov, kendisinin de Türkiye'de öğrenim gördüğünü bu yüzden Türkleri çok sevdiğini belirterek gerekli çalışmaların yapılması için ilgili bakanlık kurumlarına talimat verdi.

"Rekabet gücünü arttıracağız"

Başkurdistan programı hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Çerkezköy TSO olarak üreticimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha çok katkı sağlayabilmeleri açısından hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bu çerçevede uluslararası bağlantıları da çok önemli buluyor, Cumhurbaşkanı Rayid Habirov'la yaptığımız görüşmenin sonuçlarının olumlu olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA