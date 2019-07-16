Kozyatağı’nda motosiklet hırsızlığı kamerada

Kadıköy Kozyatağı'nda kasklı iki hırsız motosikleti çaldı. Kasklı hırsızların motosikleti çalma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Son günlerde artan motosiklet hırsızlığına bir yenisi de Kadıköy Kozyatağı'nda eklendi. Kozyatağı'nda bir apartmanın girişinde kilitli halde bulunan motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, kask takarak apartman önüne geldi. İlk önce motosikletin koruma kılıfını çıkaran hırsızlar ardından kilidi sökmek için uzun süre uğraştı. Uzun uğraşlar sonrası kilidi söken hırsızlar, ardından motosikleti çalıştırıp kayıplara karıştı. Kasklı hırsızların motosikleti çalma anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde hırsızlar apartman bahçesine geliyor. Ardından koruma kılıfını söken hırsızlar kilidi kırıp motosikleti çalıyor.

Kaynak: İHA