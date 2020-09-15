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  3. KPDK'nin ilk gündemli toplantısına Bakan Selçuk eşlik ediyor

KPDK'nin ilk gündemli toplantısına Bakan Selçuk eşlik ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık ettiği Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) tarihinde ilk kez gerçekleşen gündemli toplantısı yapıldı.

KPDK'nin ilk gündemli toplantısına Bakan Selçuk eşlik ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) tarihinde ilk kez gerçekleşen gündemli toplantısına başkanlık ediyor. KPDK'nın gündemi ise COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi.

KPDK'nin ilk gündemli toplantısına Bakan Selçuk eşlik ediyor

TOPLANTININ 4 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) ilk gündemli toplantısı başladı. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

KPDK, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanırken yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen toplantı, pandemi sürecinde tedbirlere uygun olarak gerçekleşiyor. Salonda sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olurken, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alındı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Berna Akkaya
Editör


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