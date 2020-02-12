KPMG Türkiye, Sektörel Bakış 2020-Otomotiv Raporu'nu yayımladı

İSTANBUL (AA) - KPMG Türkiye'nin Sektörel Bakış 2020-Otomotiv Raporu'na göre, teknolojik gelişmeler sonucu mega trendlerin ve gelişen tüketici tercihlerinin kökten değiştirdiği otomotiv sektörü, 2030'a kadar bambaşka bir yola girecek, Türkiye'de ise sektör 2020'yi üretim ve ihracatta toparlanma hedefiyle geçirecek.



Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye'nin hazırladığı "Sektörel Bakış 2020" serisinin otomotiv sektörünü ele alan raporu yayımlandı.



Otomotiv sektöründe 2019'un değerlendirildiği, 2020'ye ilişkin beklentilerin aktarıldığı rapora göre, otomobil dört tekerlekten oluşan 150 yıllık algısının ötesine geçip ulaşım aracı olmaktan çıkıyor, teknolojik ve akıllı bir araca dönüşüyor.

Rapora göre, otomotivde yeni ve tarihi bir döneme giriliyor. 2028-2030 yıllarına kadar sürmesi beklenen "çok ciddi" bir dönüşüm süreci söz konusu. Sektör, maliyeti ve rekabeti yüksek, tek doğrunun olmadığı, biraz da karanlık ve zorlu bir tünele giriyor. Küresel otomotiv sektörünün geleceğini otonom sürüş, bağlanabilirlik, elektrifikasyon, mobilite ve araç paylaşımı gibi "mega trendler" şekillendirecek.

Otomotiv sektöründeki gelişmeler gelecek 10 yılda bundan önceki 50 yıldakinden çok daha etkili olacak. 2015 yılında 5,5 trilyon dolarlık otomotiv sektörü gelirleri içinde 0,1 trilyon dolar olan yeni iş alanlarının payının, 2030’da 7,7 trilyon dolarlık gelirler içinde 4,3 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Taksiler, sürücülü araçlar ve akaryakıt satışları gibi geleneksel iş alanlarındaki gelirlerin yüzde 38 düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, büyük dönüşüm elektrikli araçları işaret ederken, geçiş sürecinde hibrit araçlar öncü görev üstleniyor.





- Türkiye'de sektör toparlanma yılında









Rapora göre, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotiv, geçen yıl en kötüden en iyiye geniş bir çalkantının içinde kaldı. 2019 yılının ilk 9 ayı ile son 3 ayı arasındaki büyük dalgalanma oldu. Yılın ilk 9 ayına bakarak, yıl sonu için düşük tahminler yapan otomotiv sektörü, son 3 ayda talebe yetişemedi. Bu büyüme trendinin 2020'de devam etmesi öngörülüyor.



Ana ve yan sanayi ile etkiledikleri dikkate alındığında, sektör, 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. İç pazardaki gidişat nedeniyle 2019 yılında özellikle bayilikler bazında istihdam kayıpları yaşandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) verilerine göre, 300 civarında otomotiv satış noktası kapandı. Ana ve yan sanayi bazında istihdam kaybı dikkati çekici olmadı. Vardiya azaltan şirketler, geçici işçileri işe almayarak asıl kadrolarını korudu.





- "Hem yerli otomobil süreci hem de Volkswagen'in yatırımı heyecan verici"





Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, otomotiv sektörünün, 150 yıllık tarihinin ardından radikal bir değişimin kıyısına geldiğini belirtti.



Ölekli, otomotiv üretiminin global ölçekte küçülmeye başladığını aktararak, şunları kaydetti:



"2017'de 8 yıllık kesintisiz büyüme ile ulaşılan 97,4 milyon adetlik üretim rekorunun ardından 2018'de rakam 96 milyona geriledi. Avrupa'da Almanya büyüyor ama Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya daralıyor. ABD'nin 20,8 milyon adetlik üretimi, küresel üretimin yüzde 21'ini oluşturuyor. Küresel üretimin yarıdan fazlasını üstlenen Asya-Okyanusya'da üretim yüzde 2 daralarak 52,5 milyon adede geriledi. Bunun en önemli nedeni, üretimi yüzde 4 azalan en büyük küresel oyuncu Çin’in gerilemesi. Türkiye'nin dünya payı ise 2017'de yüzde 1,8 iken, 2018'de yüzde 1,6'ya geriledi. Avrupa içindeki payı da benzer şekilde daralarak ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşti."

2019'da öne çıkan gelişmeleri "yerli ve milli otomobilin sahneye çıkması, Brexit'le ilgili süreç belirsizliğinin başlaması, Volkswagen’in Türkiye yatırımı" şeklinde sıralayan Ölekli, "Hem yerli otomobil süreci hem de Volkswagen'in yatırımı heyecan verici. Yerli otomobil kendi ekonomisini yaratacak. Volkswagen ise 2020'de yatırımla ilgili kararını verecek. Bu yatırım Türkiye'de yapılırsa Türkiye'ye yapılan yan sanayi yatırımlarının da artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA