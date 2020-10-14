KPSS-2020 önlisans giriş belgeleri yayımlandı! KPSS önlisans sınavı ne zaman?

25 Ekim’de yapılacak olan 2020-KPSS önlisans giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımladı. Memur olmak için aylardır hazırlık yapan binlerce önlisans mezunu KPSS-2020 sınavı ne zaman? KPSS-2020 önlisans giriş belgeleri belgeleri yayımlandı mı? sorularını araştırmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Önlisans (2020-KPSS Önlisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KKTC’de ise 25 Ekim’de yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.