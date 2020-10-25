KPSS Ön Lisans sınavı sona erdi. Sınavda öğrencileri zorlayan "Oscar en iyi erkek oyuncu ödülünü kim kazandı?" sorusu, sınavın hemen ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, KPSS 2020 Oscar en iyi erkek oyuncu ödülünü kim kazandı? İşte cevabı...

2020 En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kimin kazandığı sorusu, sosyal medyada gündem oldu. 2020 En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı Joker filmiyle yakaladığı performansla Joaquin Phoenix'e verildi.

Oscar kazananlar: Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Oyunculuk ödüllerinde kazanan isimler sürpriz olmadı. En İyi Kadın Oyuncu, Judy filmiyle Renee Zellweger seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix’in oldu. Heath Ledger’dan sonra Oscar tarihinde ikinci kez Joker rolüne ödül verildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern seçilirken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ise Brad Pitt oldu. Daha önce 12 Yıllık Esaret filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanan Pitt, oyunculuk dalında ilk Oscar’ını aldı.