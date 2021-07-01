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KPSS 2020/1 başvuru şartları neler? 2021/1 merkezi atama tercih nasıl yapılır?

Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS 2020/1 başvurularına odaklanmış durumda. ÖSYM, KPSS 2021/1 tercihlerinin 1 Temmu'da başlayacağını duyurdu. Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte KPSS 2021/1 tercihleri nasıl yapılacak? KPSS 2020/1 başvuru şartları neler? hakkında bilgiler.

KPSS 2020/1 başvuru şartları neler? 2021/1 merkezi atama tercih nasıl yapılır?

Kamuya personel olarak atanmak isteyenler buraya! Merakla beklenen 2021/1 merkezi atama için başvurular bugün başlıyor. KPSS 2020/1 başvuru şartları başvuru kılavuzu ve diğer tüm bilgileri haberimizde derledik. Bu yıl KPSS tercihlerine yoğun ilgi var. ÖSYM KPSS 2021/1 tercihleri hakkında bilgiler...

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2021/1 tercih kılavuzu 1 Temmuz'da yayımlanması bekleniyor. ÖSYM'nin takvimine göre, kılavuz bugün erişime açılacak ve adaylar tercih sürecine girecek. 

ÖSYM AİS EKRANI

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2021/1 tercih işlemleri 1-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS 2020/1 başvuru şartları neler? 2021/1 merkezi atama tercih nasıl yapılır?

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

*İstediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyin

*30’u geçmeyecek şekilde sırasıyla yazın.

* Tercihlerinizi https://www.osym.gov.tr internet adresinden yapacaksınız.

*Yukarıdaki linke tıklayın.  ''ADAY İŞLEMLERİ'' alanına geçin.

*İlgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girin.

*Tercihlerinizin sisteme kaydını yapıldıktan sonra kılavuzun son sayfasında bankalar yer alacak. O bankalardan birine ve ya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı /banka kartı ile tercih ücretinizi yatırın

KPSS 2021/1 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

{TITLE_STRIP}2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

KPSS 2020/1 başvuru şartları neler? 2021/1 merkezi atama tercih nasıl yapılır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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