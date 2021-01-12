Kamuya personel olarak atanmak isteyen binlerce kişi, 30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. Atama bekleyen adaylar için sırada ÖSYM'den gelecek müjdeli haber var. Peki KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. KPSS 2020/2 tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aşağıdaki linklerden ortaöğretim, ön lisans ve lisans kadro dağılımına ulaşabilirsiniz.

KPSS 2020/2 KADRO DAĞILIMI (ORTAÖĞRETİM)

KPSS 2020/2 KADRO DAĞILIMI (ÖN LİSANS)

KPSS 2020/2 KADRO DAĞILIMI (LİSANS)

YERLEŞTİRMELER NASIL, NEYE GÖRE YAPILACAK?

Yerleştirmede aynı puan alan adaylardan önce mezun olmuş olan adaya , bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alanile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.