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KPSS-2020/2 tercihleri saat kaçta başlayacak? KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2020/2 tercihleri bugün başlıyor. KPSS ortaöğretim sınavına giren binlerce kişi sonuçlarını öğrendikten sonra bu kez tercihler için bekleyişe geçmişti. KPSS ortaöğretim kılavuzuna göre adaylar işlemlerini tamamlayacak. Peki KPSS-2020/2 tercihleri saat kaçta başlayacak? KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2020/2 tercihleri saat kaçta başlayacak? KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık'ta yayımlandı. Gözler bu kez KPSS-2020/2 tercihlerine çevrildi. 

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

 KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Adaylar KPSS tercih kılavuzunda yayımlanan bilgilere göre işlemlerini yapacaklar. Henüz KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlanmadı. Ancak tercih işlemlerinin saat kaçta başlayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri,KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, aşağıdaki link üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ / ÖSYM

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS-2020/2 tercihleri saat kaçta başlayacak? KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2020/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurumlarına atanmak isteyen ortaöğretim adaylarının tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlenmedi. İlerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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