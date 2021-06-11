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  3. KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021?

KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021?

2021 KPSS başvurularında son güne yaklaşılıyor. Kamu kurumlarında çalışabilmek için binlerce adayın ter dökeceği KPSS sınavının başvuruları 28 Mayıs'ta başlamıştı. Peki KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021? İşte KPSS başvuruları hakkında tüm bilgiler.

KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları sürüyor. Başvuru işlemleri devam ederken bir çok aday KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021? sorularına yanıt arıyor. Bizler de 2021 yılında uygulanacak olan KPSS sınavının başvuruları hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. 

KPSS 2021 BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS lisans son başvuru tarihi: 14.06.2021 

KPSS ÖABT son başvuru tarihi: 14.06.2021 

KPSS alan bilgisi son başvuru tarihi: 14.06.2021

KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021?

KPSS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2021 KPSS başvuruları saat 23.59'da bitecek. Adaylar 14 Haziran günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapabilir. 

KPSS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

İşte ÖSYM tarafından belirtilen KPSS ödeme yerleri;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021?

KPSS SINAV TARİHLERİ 2021

KPSS Lisans sınav tarihi: 01.08.2021

KPSS ÖABT sınav tarihi: 15.08.2021

KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi: 07.08.2021 - 08.08.2021

KPSS 2021 başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuruları saat kaçta bitiyor? KPSS ücreti nereye yatırılıyor 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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