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KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?

KPSS'nin ilk oturumu 1 Ağustos günü tamamlandı. Binlerce aday bugün saat 10.15'te KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavına katıldı. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da 14.45'te uygulanacak. Lisans sınavının tamamlanmasıyla sosyal medyada sınava giren adaylar etkileşim kurmaya başladı. Her ÖSYM sınavında olduğu gibi KPSS'de de Twitter'da kullanıcılar sınav hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte adayların yorumlarına göre KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021? sorusunun yanıtı...

KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 1 Ağustos 2021 Pazar günü tamamlandı. Bir kaç saat sonra da  Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirilecek. 

Öğretmenlik sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. Kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS'de ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. Peki KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021? İşte  KPSS 2021 yorumları Twitter...

KPSS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI  2021?

2021 KPSS sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'kolaydı' değerlendirmesinde bulundu. Ancak bazı adaylar da 'kolay' yorumuna tepki göstererek sınavın zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da 2021 KPSS hakkında paylaşılanlar;

KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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