KPSS 2021 yorumları Twitter | KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 1 Ağustos 2021 Pazar günü tamamlandı. Bir kaç saat sonra da Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. Kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS'de ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. Peki KPSS zor muydu, kolay mıydı 2021? İşte KPSS 2021 yorumları Twitter...

KPSS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI 2021?

2021 KPSS sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'kolaydı' değerlendirmesinde bulundu. Ancak bazı adaylar da 'kolay' yorumuna tepki göstererek sınavın zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da 2021 KPSS hakkında paylaşılanlar;