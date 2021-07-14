KPSS-2021/1 tercih sonuç ekranı: KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! Son dakika... KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

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