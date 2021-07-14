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  3. KPSS-2021/1 tercih sonuç ekranı: KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS-2021/1 tercih sonuç ekranı: KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika... KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

KPSS-2021/1 tercih sonuç ekranı: KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika... KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS) 

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS) 

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM) 

KPSS-2021/1 tercih sonuç ekranı: KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı!

ayrıntılar geliyor... 

{TITLE_STRIP}2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

{TITLE_STRIP} KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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