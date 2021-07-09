KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

KPSS-2021/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme Kılavuzu'na göre tercihler yapıldı. Peki KPSS-2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/1 atamaları ne zaman?

KPSS 1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021/1 tercih işlemleri sona erdi. KPSS 2021/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den konu ile ilgili bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için ise tercihler 22-29 Aralık'ta yapılabilecek.

KPSS 2021/1 ATAMALARI NE ZAMAN?

KPSS-2021/1 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak. Atamaların yapılacağı tarih henüz netleşmedi.