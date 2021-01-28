KPSS-2021/3 tercih ücreti ne kadar? MGM personel alımı 2021 tercih başvurusu nasıl yapılır?

MGM personel alımı ilanı Resmi Gazete'te yayımlandı. MGM personel alımı ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte MGM personel alımı ilanı ve başvuru şartları neler? KPSS-2021/3 tercih ücreti ne kadar?

MGM PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 28 Ocak 2021 tarihinden 3 Şubat 2021 tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 3 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS 2021/3 TERCİH KILAVUZU

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile sözleşmeli personel alınacak. Tercih ücreti 25 TL olarak belirlendi.

KPSS-2021/3 TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar ödemelerini aşağıda bulunan Bankalara ve ya ATM'lere yatırabilir. Öte yandan yine aşağıda bulunan linkten internet üzerinden de ödeme yapmak mümkün.

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)