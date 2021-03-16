KPSS 2021/4 tercihleri ne zaman bitiyor? KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri sürüyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılacağı bildirildi. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS-2021/4 tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...

KPSS 2021/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercihler 16 – 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. Tercih işlemleri için son gün 23 Mart 2021 olarak belirlendi. Tercih işlemleri saat 23.59'da sona erecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KPSS-2021/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÖSYM tarafından yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2021/4 tercih kılavuzunda belirtilen genel şartlar şöyle;



- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.



- Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi (*) gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerektiğinden Türk Vatandaşı olmayan adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.



- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesinde yer alan istisnalar dışında, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir.



- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.



- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.



- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almaması gerekmedir.



- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.



- Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bunlara bağlı illerdir. Adaylar, Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı illeri kurumsal internet (http://www.uab.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

KPSS 2021/4 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Tercih ücreti 25,00 TL olarak belirlendi. İşte ücretlerin yatırılabileceği banka ve ATM'ler;

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.