Yüzbinlerce memur adayı kamu kurumlarına yerleşebilmek için 2020 KPSS'de ter döktü. 22 Ekim itibariyle sonuçların açıklandığı duyuruldu. Sonuçlarına bakmak için ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına giren adaylar bir ibareyle karşılaştı. Peki KPSS 3.10 maddesi nedir? '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek?

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

KPSS kılavuzunda ‘KPSS 3.10 maddesi’ hakkında şöyle bir açıklama bulunmaktadır: Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

'3.10. DEĞERLENDİRME MADDESİ GEREĞİNCE PUANINIZ HESAPLANMAMIŞTIR' NE DEMEK?

KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.

ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS sonuçları açıklandı

KPSS P1 P2 P3 NEDİR?

P1 P2 ve P3 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda oluşan puan türleridir.

KPSS P1 NEDİR?

P1 KPBB sonucunda oluşan puan türlerinden biridir. P1 lisans mezunlarını ilgilendirir.

P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek (GKGY) sınavına giren hemşirelik lisans mezunları ve öğrencilerinin alması gereken puan türü P3 olarak belirlenmiştir. P3 puan türünüz ne kadar yüksek olursa atanma şansınız da o kadar artmaktadır.

Genel Yetenek: 30 NET

Genel Kültür: 30 NET

YILLAR KPSSP3

(Memur)

2017 74,205

2016 73,806

2015 74,120

2014 73,764

2013 71,932