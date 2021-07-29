KPSS a grubu sınav yerleri belli oldu mu 2021? 2021 KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavlarına giriş belgeleri yayımlandı. Binlerce adayı kamu kurumlarında çalışabilmek için yeterli puanı 7 Ağustos'ta katılım göstereceği 3 oturumda gerçekleştirilecek sınavda almaya çalışacak. ÖSYM ayrıca sınavlar için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerini de açıkladı. İşte detaylar.

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2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavlarına az bir süre kala ÖSYM, giriş belgelerini yayımladı. 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adaylar sınava girecekleri binayı gösteren giriş belgelerine haberimizden ulaşabilir. KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR? Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavlarına giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler. ÖSYM'DEN KPSS OTURUMLARINDA SAAT UYARISI 2021 KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayımlandı: 7 Ağustos tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Yine aynı gün yapılacak 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için de adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. EKPSS 2022 başvuru tarihi ne zaman? 2022 EKPSS olacak mı? Gülistan Başköy Eğitim Editörü Sınav