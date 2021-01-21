2021 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte KPSS A grubu öğretmenlik sınav tarihi de belli oldu. Peki sınav takviminde en çok dikkat çeken ise KPSS A grubu öğretmenlik sınavı oldu. Peki KPSS A grubu öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte, başvurular ne zaman? KPSS A grubu öğretmenlik sınavına kimler girebilir?

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (GENEL KÜLTÜR- GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Sınav Başvuru Tarihi: 28.05.2021 - 14.06.2021

Geç Başvuru Günü: 22-23 Haziran 2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.09.2021

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (ALAN BİLGİSİ)

1. Gün: 07.08.2021

2. Gün: 08.08.2021

Sınav Başvuru Tarihi: 28.05.2021 - 14.06.2021

Geç Başvuru Günü: 22-23 Haziran 2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.09.2021

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ ÖABT

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Sınav Başvuru Tarihi: 28.05.2021 - 14.06.2021

Geç Başvuru Günü: 22-23 Haziran 2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.09.2021

KİMLER BAŞVURABİLİR?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler katılabilecek.

Sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan, ancak sınavın iki yıl olan geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecek.

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında yapılacak. Sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu tüm adaylar için zorunlu olacakken, diğer oturumlara adaylar tercihine bağlı olarak katılacak.

KİM HANGİ OTURUMA KATILACAK?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tüm adaylar için zorunludur. Diğer oturumlara katılmak adayın tercihine bağlıdır ancak, adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar mevcuttur. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyenlerin, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, Eğitim Bilimleri Oturumu ile alanlarında ÖABT yapılıyorsa ilgili alanda ÖABT’e katılmaları zorunludur.

ZORUNLULUK VAR MI?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Eğitim Bilimleri oturumuna katılmak zorunlu mudur?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

ÖABT KATILMAK ZORUNLU MU?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’e katılmaları zorunludur.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına nasıl başvurabilirim?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına başvuru yapabilmek için önce 2021 KPSS başvurusu yapmak gerekmektedir. 2021-KPSS başvurusu yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alan bilgisi sınavları oturumlarına başvurularını yapabileceklerdir.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına kimlerin başvurması gerekmektedir?

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler.

b) Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler.