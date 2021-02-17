Devlet memuru olmak için sınava giren adaylar her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'ye giriyor. KPSS'de barajı geçemeyen adaylar kılavuzda yer alan kontenjanlara göre ya yerleşebiliyor ya da hiç yerleşemiyor. Peki ; KPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?

KPSS BARAJ PUANI KAÇ 2021?

KPSS baraj puanları kurumlara göre değişkenlik göstermektedir. Ancak ÖSYM tarafından belirlenen bir baraj vardır. KPSS tercih yapabilmek için ÖSYM'nin belirlediği baraj puanı 60'tır. Puanın düşük olması adayların tercih yapmaya engel değildir. Ancak kadroların az açılması nedeniyle yüksek puan alan adayların yerleşme olasılığı yüksek olmaktadır.

KPSS TABAN PUANI KAÇ 2021?

2021 yılında KPSS taban ve taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

KPSS-2020/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2021 yılı KPSS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı.

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girebilirim? KPSS'de düşük puanla atama olur mu?